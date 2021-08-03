Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde geçim kaynağı haline gelen bamyada fiyatlardın düşmesi üreticileri üzdü.

Geçtiğimiz bayramda fiyatların 3 liraya kadar düştüğünü anlatan Akçapınar Mahallesinden Barış Ataş, ürünün şu günlerde 5 liraya satın alındığını söyledi.

"BAMYA FİYATLARININ YÜKSELMESİNİ İSTİYORUZ"

Yörede bamya ekiminin fazla olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ataş, “Yöremizde üretilen bamya çok tutuluyor. Sezon başında 7 lira olan fiyatlar şu günlerde 5 liraya kadar düştü. Bayramda ise 3 liraya satın aldılar. Bu gün 5 lira ile üretici para kazanmıyor. Bu ürün Yunanistan’a ihraç ediliyor. Maliyetler çok yüksek. Onun için bamya fiyatlarının yükselmesini istiyoruz” dedi.

Kuru bamyanın kilosu 200 TL’yi buldu Lezzeti ve vücuda olan faydaları ile bilinen kuru bamyanın kilosu 200 TL’yi buldu. Kayseri'de baharatçılık yapan Adil Güler bamya fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmesinde, bamyanın işçiliği zor bir ürün olduğunu söyledi.

Amasya’nın tescilli 'gram altını': Çiçek bamyası Amasya’nın Taşova ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli 'çiçek bamyası' çiçeği yöre halkı tarafından ‘gram altın’ olarak adlandırılıyor. Önceki yıllarda çeyrek altınla yarışan ve vatandaşların yüzünü güldüren çiçek bamyası bu sene altın pahalı olunca üreticin yüzünü güldürmedi.