Çorum'da ikamet eden Hasan Şanal'ın hafif ticari aracı, Kale Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünden çalındı. Şanal, polise giderek şikâyette bulundu. Olaydan birkaç gün sonra yolda yürüdüğü esnada aracını trafikte seyir hâlindeyken gördü. Ardından ekiplere haber verdi. Polis, zanlıların peşine düştü, kovalamaca yaşandı. Buharevler Kavşağı’nda aracı durduran şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam etti. Birinin belinden kurusıkı tabanca çıkınca polis havaya uyarı ateşi açtı. Ardından iki zanlı yakalandı. Araç sahibine teslim edildi.
Çalıntı otomobil ormanlık alanda bulundu Hatay’da iki önce çalınan otomobil ormanlık alan içerisinde terk edilmiş halde bulundu.
İcradan aldığı araç çalıntı çıktı, mahkemede ikinci şoku yaşadı Artvin’de icra dairesince yapılan ihaleden satın aldığı otomobil çalıntı çıkan kişinin açtığı dava 10 yıl sonra sonuçlandı. Mahkeme, satıcının aracın motor ve şase numaralarına bakma yükümlüğü olmadığı gerekçesiyle satıcıyı suçlu bulurken, 10 yıl geriye dönük mahkeme masraflarının ödenmesine de karar verildi.
Çalınan aracını trafikte buldu
Çorum'da bir kişi, yolda yürüdüğü sırada çalınan aracını gördü. Ardından polis ekiplerini harekete geçirdi.
Çorum'da ikamet eden Hasan Şanal'ın hafif ticari aracı, Kale Mahallesi'ndeki bir işyerinin önünden çalındı. Şanal, polise giderek şikâyette bulundu. Olaydan birkaç gün sonra yolda yürüdüğü esnada aracını trafikte seyir hâlindeyken gördü. Ardından ekiplere haber verdi. Polis, zanlıların peşine düştü, kovalamaca yaşandı. Buharevler Kavşağı’nda aracı durduran şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam etti. Birinin belinden kurusıkı tabanca çıkınca polis havaya uyarı ateşi açtı. Ardından iki zanlı yakalandı. Araç sahibine teslim edildi.
Etiketler : çalıntı araba,haberler,araba,