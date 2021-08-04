Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesi Görgü Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki Hüseyin ile 79 yaşındaki Fatma Bahçalı çifti, vitamin olduğunu düşündükleri tarım ilacını ekmeğin üzerine damlatıp tüketti.

Çocuklarının telefonla ulaştığı yaşlı çiftin sağlık durumlarının kötü olması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan çift müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftin cenazesi geçtiğimiz gün defnedildi.

Sivas'ta tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı Sivas'ın Ulaş ilçesinde tarım ilacından zehirlenme şüphesiyle 17 işçi hastaneye kaldırıldı.

Su zannederek içti, tarım ilacı çıktı Kırklareli’nin Vize ilçesinde bir kişi su zannederek içtiği sıvının tarım ilacı çıkması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tarım ilacından zehirlendi Çorum’un Ortaköy ilçesinde meyve ağaçlarını ilaçlarken zehirlenen yaşı adam hastaneye kaldırıldı.