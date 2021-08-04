Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 7 gündür devam eden orman yangınları, dün Hisarönü’nde alevlendi.

Ekiplerin hızlıca müdahale etmeye çalıştığı yangında ilginç manzaralar ortaya çıktı.

ALEVLİ MANZARAYA KARŞI YÜZDÜLER

Bir yandan alevler ormanı hızla sararken, diğer yandan turistler o manzaraya karşı denize girdi.

BÖLGE SAKİNLERİ YANGINA MÜDAHALEYE KOŞTU

Suyun öteki tarafında da amansız bir mücadele vardı.

Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek verdi.

34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı Türkiye’nin birçok noktasında başlayan orman yangınlarından 160’sı kontrol altına alındı. Antalya, Muğla, Aydın, Isparta ve Denizli'deki 14 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, söndürme çalışmalarında yaklaşık 5 bin 250 personelin görev yaptığı öğrenildi.

Orman yangınlarında son gelişmeler Muğla, Antalya, Isparta, Uşak, Denizli ve Balıkesir'de alevlerle mücadele devam ediyor. OGM'den yapılan son açıklamaya göre 6 ilde, 11 noktada çıkan orman yangınlarına ilişkin söndürme çalışmaları sürüyor.