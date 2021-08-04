Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalıştığı yerel televizyona yayın yapmak için Marmaris’e gelen TV 35’in spikeri Mutlu Kopuz, gördüğü elim manzara karşısında gözyaşlarını tutamayarak, katıla katıla ağladı.

"HİÇ YEŞİL YER KALMAMIŞ HER TARAF YANMIŞ"

Turunç’tan Marmaris istikametine araçla seyrederken yemşeyil manzaranın simsiyah odluğunu gören Mutlu Kopuz, duygularına hakim olamayarak hüngür hüngür ağladı. Gördüğü manzara karşısında adeta şok olan genç spiker “Ben şu anda Turunç’tan Marmaris’e doğru gidiyorum. Hiç yeşil kalmamış her taraf yanmış. Nasıl kıydınız. Ölmüş kaplumbağalar ölmüş kuşlar nasıl kıydınız “ diye göz yaşı döktü.

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