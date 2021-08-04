Bağlarbaşı Mahallesinde yeni yapılan lisenin kanal inşaatı sırasında bir göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi sağ salim kurtardı. Kurtarılan işçi 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Göçük altında kalan işçinin umutlu bakışları kameralara yansırken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.
Hastane kanalizasyon hattında göçük: 3 işçi toprak altında kaldı Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan hastanenin kanalizasyon hattında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.
Gebze'de göçük tehlikesi! Bina boşaltıldı Kocaeli Gebze'de bir inşaatın temelinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle yanındaki 5 katlı bina boşaltıldı.
Göçük altında kalan işçi böyle kurtarıldı
Yalova'da meydana gelen olayda bir lisenin inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan kurtarıldı, o esnada umutlu bakışları kameralara yansıdı.
Bağlarbaşı Mahallesinde yeni yapılan lisenin kanal inşaatı sırasında bir göçük meydana geldi. Bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçiyi sağ salim kurtardı. Kurtarılan işçi 112 ekipleri tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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