Türkiye, birçok ildeki orman yangınlarına ağlarken İzmir Karabağlar'da yaşanılan bir olay pes dedirtti. Bir düğünde atılan hava fişekler, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Buna rağmen havai fişekler atılmaya devam edildi. Buna tepki gösteren bazı davetliler, ateşi elleriyle söndürdü. Yaşanılanlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Havai fişek yangına neden oldu Beyoğlu'nda şampiyonluk kutlamaları nedeniyle fırlatılan havai fişek otelin çatısına düştü.
Havai fişekle yangın çıkardı, devam etti
04.08.2021 - 18:55 | Son Güncelleme: 04.08.2021 - 18:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de bir düğünde atılan havai fişekler, ağaçlık alanda yangın çıkardı. Buna rağmen havai fişekler atılmaya devam edildi.
Türkiye, birçok ildeki orman yangınlarına ağlarken İzmir Karabağlar'da yaşanılan bir olay pes dedirtti. Bir düğünde atılan hava fişekler, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Buna rağmen havai fişekler atılmaya devam edildi. Buna tepki gösteren bazı davetliler, ateşi elleriyle söndürdü. Yaşanılanlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler : havai fişek,izmir,yangın,haberler,
798756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/798756.aspx
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