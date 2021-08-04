Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, birçok ildeki orman yangınlarına ağlarken İzmir Karabağlar'da yaşanılan bir olay pes dedirtti. Bir düğünde atılan hava fişekler, ağaçlık alanda yangına sebep oldu. Buna rağmen havai fişekler atılmaya devam edildi. Buna tepki gösteren bazı davetliler, ateşi elleriyle söndürdü. Yaşanılanlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Havai fişek yangına neden oldu Beyoğlu'nda şampiyonluk kutlamaları nedeniyle fırlatılan havai fişek otelin çatısına düştü.