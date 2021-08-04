Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat'ta çıkan yangının ilk gününde alevlere teslim olan Kalemler Mahallesi'nde 4 evi yanan ve şu an yıkılan Ahmet Çatal, bugün geldiği mahallesinde duygu dolu anlar yaşadı.

54 yıllık emeklerinin yerler bir olduğunu gören Ahmet Çatal, enkazın içinde gezip yanan arabasına baktı. Çatal, evlerini yeniden yapılabilmek için destek istedi.

Olay günü öğle saatlerinde tarladaki işlerini bitirdikten sonra evine girdiğini hatırlatan Ahmet Çatal, yangında 10 kişinin yaşadığı 3 katlı evinin yandığını söyledi.

"KENDİMİ KURTARDIM"

4 çocuk babası Ahmet Çatal, ”Hanım, ‘Dışarı çıksana köyün üstünde yangın var' dedi. Bir baktım her tarafı kara bulut sarmış göz gözü görmüyordu. Baktım yangın karşıya atladı. Burasıda yukarıdan bir şahlandı. Canımızı zor kurtardık. Alev gelirken jandarma, ‘amca kaç kendini kurtar kanal yoluna git' dedi. Allah'a şükür kanal yoluna döndüm kendimi kurtardım" diye konuştu.

"54 SENELİK EVİM YANDI"

Yangında 4 evinin yandığını ifade eden Çatal, “Doğdum doğalı buradayım. 54 senelik evim yandı. Çocuklarımla 10 kişilik aile yaşıyorduk. Şimdi çocuklarımın yanında Ilıca'da kalıyorum. Ben ne yapacağım, çocuklarımın benim imkanım yok. Nasıl yaptıracağım. Ben ne edeceğim. Destek istiyorum” dedi.

Köyceğiz yangının dumanları Rodos’a ulaştı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA’nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü. Yayınlanan fotoğrafta Köyceğiz’deki yangının dumanlarının Rodos’a ulaştığı görüldü.

Bakanlar orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi’nde orman yangınlarına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün 6 uçak, 2 İHA, 17 helikopter, 2 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 1858 araçla yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Yarın Azerbaycan'dan bir uçakla 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla 150 personelin Türkiye'ye geleceğini aktaran Çavuşoğlu, bir şirket tarafından İsrail'den kiralanan iki uçağın da yarın ülkemizde olacağını açıkladı.