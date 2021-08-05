Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin pek çok yerinde meydana gelen ve süren yangınlar sonucunda bölgelerindeki ormanları ve her türlü yeşil alanı korumaya yönelik tedbirler almaya başladı. Bu tedbirler kapsamında yeşil alanlarda piknik yapanlar, izinsiz ateş yakanlar, kaçak toprak dökümü yapanlar ve zehirli atık maddeleri toprağa karıştıranlar, drone ile tespit edilip para cezasına çarptırılacak.

Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Güneyde vuku bulan ve devam etmekte olan yangın bizi maalesef Çok derinden üzdü, ciğerlerimiz yandı. Hemen kendi bölgemizde tedbirlerimizi çoğalttık. Büyükçekmece’de birçok yerde ormanlar var. Orada piknik yapan insanlar var, zaman zaman ateş yakıyorlardı. Onların uyarılması ve yasağın uygulanabilmesi için artık drone ile takip etmeye başladık” dedi.

Büyükçekmece’de kaçak yapılaşmada kuş uçurtulmadığını vurgulayan Akgün “Yanlış uygulamaların tamamını bertaraf etmek için bizim en büyük silahımız artık drone oldu. Kaçak yapılaşmayı, kaçak toprak dökümünü, zehirli madde dökümünü, kaçak avlanmayı yüzde 90 engelledik” şeklinde konuştu.

Aydos Ormanı'nda drone destekli denetim Aydos Ormanı'nda olası orman yangını ve kundaklama ihtimaline karşı drone destekli denetim gerçekleştirildi.