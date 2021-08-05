Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman yangınından etkilenen bölgelerdeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik dayanışma artarak sürüyor. Orman yangınlarını söndürmek için canla, başla çalışanlara sudan eldivene, yanık merheminden giysiye kadar ihtiyaç duyulan her tür malzeme gönderilirken evleri yanan, hayvanlarını kaybeden, yem stokları kül olan, seraları alevlere teslim olan çiftçi, üretici ve vatandaşlar için yurdun dört bir yanından onlarca çeşit malzeme sevk ediliyor. Birçok şehirdeki çiftçi, üretici ve besiciler samandan kuru ve yaş yeme kadar çeşitli malzemelerle yangından etkilenenlere destek oldu, olmaya da devam ediyor.

Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Antalya Manavgat’ta yangından etkilenen çiftçilerin hayvanlarına ulaştırılmak üzere Antalya Ticaret Borsasının çağrısı üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı oda ve borsalar, bölgeye saman, yem ve arpa desteğinde bulunuyor. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır “İlk belirlemelere göre yangında 300’ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 27 bine yakın kanatlı hayvan, 1.250’nin üzerinde arı kovanındaki milyonlarca arı telef oldu. Yanan orman varlığının yanı sıra bölgede çiftçimizin geçim kaynağı olan tarım alanları da büyük zarar gördü. Muz seraları ve sebze seralarının yoğun olduğu bölgede 650 dekarın üzerinde muz serası, 120 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Bu alanları tekrar tarıma kazandırmak için canla başla çalışacağız” dedi.

TONLARCA SAMAN YEM...

Yurdun dört bir yanından saman ve yem yardımı geldiğine işaret eden Ali Çandır, Odaların parasal yardımlarının yanı sıra Uşak Ticaret Borsasının 10 ton samanı, Karapınar Ticaret Borsasının 35 tır yem ve samanı çiftçiye gönderdiğini kaydetti. Ayrıca Balıkesir ve Ünye Ticaret Borsası birer kamyon yem, Konya Ticaret Borsası 2 tır yem, Eskişehir Ticaret Borsası 2 tır yem ve kedi köpek maması da bulunan karışık yem dolu bir kamyon yardım yaptı. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası 1 tır, Kumluca Ticaret Borsası 1 kamyon, Eskişehir Ticaret Borsası da 2 tır yem ulaştırırken yem üreten fabrikanın 47 işçisi de 47 çuval yem yardımı yaptı.

Köyceğiz yangının dumanları Rodos’a ulaştı Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde devam eden orman yangınının büyüklüğü NASA’nın 4 Ağustos tarihli yayınladığı fotoğraflarda da gözüktü. Yayınlanan fotoğrafta Köyceğiz’deki yangının dumanlarının Rodos’a ulaştığı görüldü.

Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.