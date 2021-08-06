Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkeze bağlı Ödemiş köyündeki ormanlık alanda ikinci kez yeniden orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ilerleyen yangına 6 arazöz, 3 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 43 personel ile müdahale ediliyor. Askeri personelin de yönlendirildiği alanda yangını kontrol altına almak için ekipler yoğun bir mücadele veriyor.

Öte yandan, önceki gün aynı bölgede çıkan yangında ise 10 dönümlük alan zarar görmüştü.

Bakan Pakdemirli açıkladı: Manavgat ve Gündoğmuş yangınları kontrol altına alındı Türkiye genelinde orman yangınlarından 198'i kontrol altında. 4 ildeki 10 noktada söndürme çalışmaları ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'taki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarına ilişkin açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan böyle görevli olmayanların yangın bölgelerine alınmayacağını söyledi.