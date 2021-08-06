Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs mutasyonlarıyla beraber, yeniden bulaşma hızını arttırmaya başladı. Söz konusu hızın artmasıyla Covid-19 vakalarında ciddi artışlar başladı. Bu bağlamda vakaların artmaya başladığı Sakarya'da 20 mahallede 33 ev karantinaya alındı.

20 MAAHALLEDE 33 EVE GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLANDI

Ulusal pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile mücadele tüm ülkede devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında korona virüs test sonuçları pozitif çıkan vatandaşlar hastane ve ikametlerinde karantina altına alınıyor. Bu doğrultuda Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli başkanlığında 28 Temmuz-3 Ağustos 2021 tarihleri arasında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, ilçe merkezinde 20 mahallede toplam 33 eve giriş-çıkışı yasakladı.

VATANDAŞLAR MASKESİZ GEZMEYE DEVAM EDİYOR

Aileler İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında 9 gün süreyle karantina uygulamasına alınarak, binaların giriş-çıkışlarının kapatılmasına, kontrollerinin de İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılmasına karar verildi. Karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarının da Sosyal Vefa Grubu tarafından karşılanması uygun görüldü.

20 mahallede 33 evin karantinaya alındığı ilçenin kapalı pazar yerinde bazı vatandaşların maskesiz şekilde dolaştığı görüldü.

Düğüne gidenler korona oldu, tüm mahalle karantinaya alındı Eskişehir'de 16 kişi gittikleri düğünden korona olup dönünce, ikamet ettikleri 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Vaka sayıları arttı, 3 mahalle karantinaya alındı Diyarbakır'da koronavirüs vakalarının arttığı 3 mahalle karantinaya alındı.