Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eyyam-ı bahur sıcaklarını yaşayan Türkiye için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yürekleri ferahlatacak bir açıklama geldi. Meteoroloji, bu akşam saatlerinde Trakya'nın kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Bayburt il geneli ile Gümüşhane'nin güney çevrelerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacağı tahmininde bulundu.

Meteoroloji'den Karadeniz'e sağanak ve sel uyarısı Meteoroloji'nin son dakika tahminlerine göre sağanak yağışlar Karadeniz ve ve Doğu Anadolu bölgesinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Yağışların özellikle Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ ŞİDDETLİ YAĞIŞ

Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, (Hatay hariç) Akdeniz, (güneybatısı hariç) Doğu Anadolu'nun yarın yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanaklı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçebileceği aktarıldı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde 3 Ağustos 2021 hava durumu raporuna göre Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek.

SICAKLIK 4-8 DERECE DÜŞEBİLİR

Hava sıcaklıklarının yarın, Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da yağışlı hava kütlesinin de etkisi ile 4-8 derece düşmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 7 şehire yağış uyarısı Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR

Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerinden orta kuvvette, Güneybatı Ege'de kuzeybatı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneybatı yönlerinden kuvvetli esebileceği beliriliyor.

Meteorolojiden İstanbul'a sağanak uyarısı Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da yarın sağanak yağış gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.

Aydın sıcaklık rekorunu kırdı: 45 dereceye gördü Aydın'da bugün hava sıcaklığı 45 dereceye ulaştı. Bu, şehirdeki bütün yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.