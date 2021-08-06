Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kepez ilçesine bağlı Barış Manço Bulvarı üzerindeki bir kuyumcu dükkânının önüne saat 17.30 sıralarında bir motoksiklet park etti. Araçtan inen kapüşonlu iki kişi, ellerinde pompalı tüfekle dükkâna girdi. Şahıslar, kuyumcu tezgâhında bulunan 60 bilezği alarak kaçtı.

1 DAKİKADA SOYDULAR

İş yerinin sahibi Sadık Eken, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, zanlıların peşine düştü. Bu arada, Eken, gasbedilen bileziklerin imitasyon olduğunu söyledi ve değerinin 5 bin lira olduğunu söyledi. Komşu esnaf Orhan Kaya da "Gaspçıların içeride durmaları 1 dakika bile sürmedi. Çalınan bilezikler imitasyondu” dedi.

Dünyaca ünlü kuyumcudan hırsızlık: 2 milyon avroluk mücevher çalındı Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu soyuldu. Hırsız dükkânı silahla bastı.

Kuyumcuların sahte altın kavgası kamerada Kocaeli'nde bir kuyumcu, sattığı Reşat altının gerçek olmadığını iddia ettiği kuyumcu ile kavga etti. İkilinin yakınları da olaya dâhil olunca ortalık karıştı.

Kuyumcunun kasası sincaba emanet Yaralı halde bulduğu sincabı tedavi altına alan iş adamı ve hayvansever Mehmet Yüksel, sincabı bu süre zarfında eğitti. Kuyumcu dükkanında kalan sincap, iş yerinde sahibinden başka hiç kimsenin kasadan para almasına izin vermiyor.