Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22:30 sıralarında Ürgüp Topuz mevkiinde meydana geldi. Ferdi Ö.’nün idaresindeki otomobil, Aksalur Mahallesi istikametinden Evka Mahallesi istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan taş ve bariyerlere çarptı.

YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpmanın etkisi ile araçta bulunan bir kişi yaralanırken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araç sürücüsünün haber vermesi üzere olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da feci kaza! otomobilin yarısı yok oldu: Ölü ve yaralılar var Bursa'da kontrolden çıkan bir otomobil kazaya sebep oldu. Kazada otomobil sürücüsü can verdi.

Manisa'da katliam gibi kaza: Ölü ve yaralılar var İstanbul-İzmir otoyolunun Manisa bölümünde İstanbul’dan Aydın’a doğru yola çıkan İstanbul Kalesi isimli bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsü emniyet şeridinde bekleyen bir kamyona çarptı. İkiye ayrılan otobüste 6 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yabancı uyruklu 42 kişi de yaralandı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.