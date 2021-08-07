Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nden alınan bilgilere göre, yağışların; Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Amasya, Samsun, Ordu, Giresun ve Van'ın doğusunda kuvvetli, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

4-12 DERECE ARASINDA AZALACAK

MGM'nin tahminlerine göre, hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece azalacağı, doğu kesimlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla ülkenin doğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 30

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 30

İzmir: Az bulutlu - 31

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 37

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 35

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 30

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 31

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı - 28

Diyarbakır: Parçalı bulutlu - 39