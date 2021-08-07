Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acı olay Antalya'da gerçekleştri. Annesinden ve kız kardeşinden haber alamayan kadın endişelenerek polis ekiplerine haber verdi. Anne ve kızını kontrol etmek üzeerine eve giden polisler, iki talihsiz kadının cesetleriyle karşılaştı.

ÖLÜ BULUNDULAR

Olay, Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Annesinden ve kardeşinden haber alamayan kız kardeş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye merdiveniyle 2. kattaki evin penceresinden giren polis hareketsiz halde 80 yaşlarındaki anne Müşerref Seder ve 30 yaşlarındaki kızı Semra Pişkin ile karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme anne ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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