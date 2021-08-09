Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Hemen hemen her mutfakta bir kere de olsa bakliyat böceklenmiştir.

Peki bunu engellemek mümkün mü?

¥ İlk adım tabii ki marketten paketli ürün alırken dikkatli bir şekilde kontrol etmek. Böceklenme daha çok raf bekleme süresiyle ilgilidir. Ürünü alırken eğer paketin dibinde un gibi parçacıklar görünüyorsa böceklenme riski vardır.

¥ Evinize alışveriş yaparken tahılları ve bakliyatları çok büyük miktarlarda almamaya özen gösterin.

¥ Mutfağınızda daima ağzı sıkıca kapanabilen cam ya da plastik kavanozlarınız olsun. Zira kiler böcekleri için naylon poşetler bir engel değil.

¥ Kuru gıda dolabınızı düzenli olarak elektrikli süpürgeyle süpürüp, temizleyin. Ayrıca beyaz sirkeli su ile yapacağınız temizlik de faydalı olacaktır.

ÇARE DEFNE YAPRAĞI

¥ Mutfağınızda defne yaprağına yer açın. Tahıl ve bakliyatları koyduğunuz kaplara yerleştireceğiniz defne yaprakları kokusuyla böcekleri kaçıracaktır.

¥ Böceklenen üründen hayır yok! Maalesef bakliyatta böceklenme başladıysa o ürünü çöpe atmanız gerekiyor.

¥ Nohut, kuru fasulye, mercimek gibi baklagillerinizi haşlayarak derin dondurucuda uzun süre saklayarak böceklenme sorunundan kurtulabilirsiniz.

Hububat ve bakliyata Afrika ilgisi Bu yıl ocak-nisan arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artışla 2 milyar 404 milyon 916 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne, Afrika ülkelerinden gelen talep dikkati çekiyor.