Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Ölü deri, yağlar ve kirler gözeneklerde toplanır. Bu gözenek açıklığı üstündeki cilt kapalı kalırsa beyaz nokta, cilt açıldığında ise havaya maruz kalır ve siyah nokta oluşur. Öte yandan hormonlara bağlı olarak aşırı miktarda yağ üretilmesi, hormonal dengeyi bozabilecek stres, gözeneklerin tıkanmasına neden olabilecek kozmetik ürünlerin kullanımı gibi pek çok etken de bu duruma davetiye çıkarabilir. Minik siyah noktalar özellikle burun ve T bölgesi gibi gözeneklerin daha gevşek ve daha büyük olduğu noktalarda kendini belli eder. Ancak siyah noktalardan kurtulmanın birçok yolu bulunuyor. Çoğu kişi siyah noktaları sıkmaktan kendini alamaz. Ancak bu işlem siyah noktalardan arınmaktan ziyade gözeneklerinizin daha da tıkanmasına sebep olabilir. Siyah noktalar için özel üretilen burun bantları ise sadece kısa süreli bir kurtuluş sağlıyor.

ÖNCE SEBEBİNİ BULMALI

Kalıcı bir çözüm arıyorsanız ilk olarak siyah noktaların neden oluştuğunun cevabını bulmalısınız. Siyah noktalar ciltteki yağ ve kir birikiminden oluşuyorsa yapacağınız şey düzenli olarak cildinizi temizlemek. Bu aşamada cilt tipinize uygun temizleme jelleri ve toniklerden faydalanabilirsiniz. Cildinize bu ürünleri uygularken yardım alacağınız bir fırça derinlemesine bir temizlik hissi verecektir. Öte yandan yağlı ciltler de sanılanın aksine neme ihtiyaç duyar. Kuruyan cilt, daha fazla yağ üretir bu da siyah noktaların yanı sıra sivilcelere de davetiye çıkarır. O yüzden cildi düzenli nemlendirmek gerekir.

KİLİN GÜCÜNE GÜVENİN

Siyah noktalar için en etkili maske, kil maskeleridir. Kil maskesi çok uzun yıllardır cilt bakımlarında kullanılan doğal bir maskedir. Ciltte oluşan sivilce ve aknelerin önüne geçmek, cilde ferahlık vermek ve cildi sıkılaştırmak adına ilk sıralarda gelen bir maske türüdür. Cilt tipinize uygun kil çeşidini kullandığınızda farkı hissedeceksiniz. Kil, demir, alüminyum, kalsiyum ve çinko gibi doğal mineraller içerir. Kille yapacağınız maske gözeneklerinizin tıkanmasını ve sivilce oluşumunu engelleyeceği gibi cilt üzerindeki lekeleri de giderir. Böylece daha temiz ve parlak bir cilde kavuşmanızı sağlayacaktır.

Yüzü çok yıkamak sivilceyi önlemez Sivilcenin derideki yağ bezelerinden kaynaklandığını söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Yağ bezlerinde salgı artışı, yağ bezlerinin boşaltım kanallarında tıkanıklık ve bakteri üremesi sivilce oluşumunda önemli rol oynar” dedi.

Sivilceye karşı bunlara dikkat edin Akne şiddeti değişmekle birlikte sıklıkla yaşam boyu devam edebilen kronik bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Sümbüle Dönmez, "Akne hastalarında cildin uygun olarak temizlenmesi, gerektiğinde nemlendirilmesi ve güneşten korunması oldukça önemlidir. Glisemik indeksi yüksek gıdalar, hijyen, kozmetikler, bazı ilaçlar ve stres gibi faktörlerin akne gelişiminde önemi biliniyor." dedi.