Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yaz mevsimiyle vedalaşmadan tazecik yiyecekleri kış için buzluğa atmak, çalışanlar için pratik olurken, bebekli aileler için de vazgeçilmez bir yöntem. Sadece bir hafta sonunuzu ayırarak buzluğunuzu kışa hazırlamanız mümkün...

TATLILARIN VAZGEÇİLMEZİ

Binlerce farklı tarifi lezzetiyle unutulmazlar listesine taşıyan çileği kış aylarında hepimiz çok özleriz. Tatlı yaparken olsa da yesek diye andığınız çileği buzlukta 6 ay kadar saklayabilirsiniz. Güzelce yıkayıp kuruladığınız çilekleri önce geniş bir tepsi içinde birbirine değmeyecek şekilde dondurmalı, ardından poşetleyerek derin dondurucuya koymalısınız.

BAŞ TACI DOMATES

Tadıyla, rengiyle ve kokusuyla herkese kendini sevdiren domates sofraların âdeta vazgeçilmez bir lezzeti. Zeytinyağı ve baharatlarla taçlandırdığınız domatesli salatanızın suyuna ekmek banarken, makarnanızın üzerini sosuyla süsleyebilirsiniz. Kış kahvaltılarında menemenden mahrum kalmamanız için buzluğunuzda ona da yer açmalısınız. Yazın en güzellerini seçin. Yıkayıp kuruladığınız domatesleri yemeklik olarak dilimleyin ve dikkatlice üzerine tarih yazdığınız buzdolabı poşetlerine paylaştırın. Buzluktan çıkardığınız domatesleri çözülmesini beklemeden, doğrudan kullanacağınız yemek ya da sosa ilave edebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise rendelemek! Ancak rendeleme işlemi domatesin sulanmasına sebep olacaktır. Bu yüzden fazla suyunu süzüp öyle poşetleyin. Domatesi buzluğunuzda 10-12 ay kadar güvenle saklayabilirsiniz.

BEZELYEYİ KİM SEVMEZ

Yaz sebzelerinin mütevazılarından biridir bezelye. Kışın tencere yemeği ya da garnitür olarak kullanmak istediğinizde buzluktan yaralanabilirsiniz. Buzdolabı poşeti ya da kilitli poşetlerin içine bezelyeleri tek seferde kullanacağınız şekilde paylaştırın. Tüm havanın çıkmasını sağlayarak poşetin ağzını sıkıca kapatın. Bezelyelerin buzluktaki ömrü ise yaklaşık 10 aydır.

KOKUSUYLA CEZBEDER

Yaz denildiğinde akla mısır gelir. Peki kışın bu lezzetten mahrum mu kalacağız? Tabii ki hayır. Buzlukta bütün mısır saklamak için; mısırların kabuklarını soyup, püsküllerini güzelce temizleyin. Buzdolabı poşetlerine ikişer üçer yerleştirerek buzluğa koyun. Bu şekilde 1 sene kadar muhafaza edebilirsiniz.

‘KİRAZIN EKŞİSİ’NE YER AÇIN

Hemen hemen çoğu tatlı tarifinde vişneye denk gelmişsinizdir. Halk arasında kirazın ekşisi diye ifade edilen vişneyi de kış için buzluğunuzda saklayabilirsiniz. Oldukça hassas olan vişneleri dikkatlice temizlemelisiniz. Ezilmelerine fırsat vermediğiniz vişnelerin çekirdeklerini bir pipet yardımıyla çıkarın. Sonra aynı çilekte olduğu gibi tepsi üstünde formlarını bozmadan dondurun ve sonrasında bir kavanoz içerisinde derin dondurucunuza yerleştirin.

Dünyanın meyve sebzesi Türkiye’den gidiyor Dünya genelinde 135 ülke ve bölgeye yaş meyve ve sebze satışı gerçekleştiren ihracatçı, dış satımda artış eğiliminin sürdüğünü ifade ediyor. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, sektörün yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 25 artırdığını, ürünün katma değerini yükseltecek stratejiyle pazarlara ulaşılması gerektiğini söyledi.

Kalp dostu sebze kabak Yaz sebzelerinden kabak, yüksek lif ve su oranı ile diyetlerin vazgeçilmezi olmasının yanında zengin potasyum ve magnezyum içeriği ile kalp dostu bir sebze olarak da sofralarımızdaki yerini alıyor.