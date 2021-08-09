Günlerdir orman yangınları ile havadan karadan müdahale ederken bir korkutan haber de Isparta'dan geldi. Yangın Çünür Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçların alev aldığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına aldı. Ekipler yangını söndürürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Öte yandan, yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaş ve Bozdoğan'da yangın çıktı Orman yangınları sürmeye devam ediyor. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ve Antalya'nın Kaş ilçesinde yangın çıktı
Bakan Çavuşoğlu yangınların son durumu açıkladı Katıldğı AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısında Antalya bölgesinde yangınların son durumu hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin ya da vatandaşlarımızın uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Isparta'da korkutan yangın
Isparta'da boş araziden başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ağaçlara sıçradı bir anda büyüyen alevler korkuttu.
Günlerdir orman yangınları ile havadan karadan müdahale ederken bir korkutan haber de Isparta'dan geldi. Yangın Çünür Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağaçların alev aldığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına aldı. Ekipler yangını söndürürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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