Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekâi Tahir Burak Ek Binası Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altındaki hastaların neredeyse tamamı aşı olmayanlardan oluşuyor. Hastalar, koronavirüsü kolay atlatacaklarını düşündükleri veya asılsız iddialardan etkilenerek aşı olmadıkları için yaşadıkları pişmanlığı anlattı. Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesinde iki haftadır tedavi gören iki çocuk annesi Rukiye Okyay (49), hastaneye kaldırıldıktan sonra bir süre çocuklarıyla telefonda konuşabilecek gücünün bile olmadığını söyledi. İyileştikten sonra aşı olacağını belirten Okyay “Yalan yanlış haberlerden dolayı aşı olmayı ihmal ettim. ‘Kimisi daha çok yakalanıyor, daha çok hasta oluyor, anlamı yok’ dediler, bu şekilde aklımı karıştırdılar. Aslında randevum gelmişti, aşı olabilirdim. Yakalansam da kolay atlatacağımı düşündüm ama bayağı zormuş. Herkesin aşı olmasını istiyorum” dedi.

Covid-19 yoğun bakım hastalarından üç çocuk babası Elvan Aslaner (43) de 17 Temmuz'da hastalığa yakalandığını, yaklaşık 10 gündür de hastanede yattığını belirterek “Aşıyı devamlı erteledim ama çok pişmanım. Aşının yan etkileri konusunda yalan yanlış haberler dinledik. Bu işin tek çaresi aşı olmak” diye konuştu.

HASTALARIN AŞISI YOK

Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan ise “Hastalarımızın yüzde 50’si 30-50 yaş arasında. Bu hastalarda dikkatimizi çeken, herhangi bir ek hastalıklarının bulunmaması ve hiçbirisinin aşısının olmaması. Aşı olmadığımızda hastalığı ağır geçirme riskimizin olduğu aklımızda olsun. Aşı olduğumuzda da hasta olabiliriz ama aşı olanların hastane yatışı gerekmeden hastalığı atlattıkları ortaya konuyor, bu çok önemli" açıklamasında bulundu.

Bakan Koca aşılamada son durumu paylaştı Bakan Koca şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını, çift doz aşıs yaptıranların sayısınını ise yetersiz olduğunu açıkladı.

Trakya aşılamada iki milyon dozu geçti Covid-19’la mücadele çerçevesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da 2 milyon 183 bin 308 doz aşı yapıldı.