Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, asayiş ekipleriyle beraber Turgut Özal Bulvarı üzerinde toplu taşıma araçlarında korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe denetimi gerçekleştirdi. Sürücülerin evrakına bakılırken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlendi. Belirlenen sayıdan fazla yolcu taşıyan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

CEZA KESİLDİ

Yapılan denetimlerde, temaslı kişi olduğu ve evde karantinada bulunması gerekmesine rağmen direksiyon başında yolcu taşıdığı tespit edilen şoföre ceza karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza kesildi.

Şehir içi minibüsünde bulunan yolcular ise araçtan indirildi.

Vakalar arttı, 20 mahallede 33 ev karantinaya alındı Sakarya'da koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 20 mahallede toplam 33 evin karantinaya alındığı öğrenildi.

Düğüne gidenler korona oldu, tüm mahalle karantinaya alındı Eskişehir'de 16 kişi gittikleri düğünden korona olup dönünce, ikamet ettikleri 350 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.