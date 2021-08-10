Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ'da gök gürltülü sağanak gün boyu etkili oldu. Yıldırımlardan biri Güney Çevre Yolunda bulunan elektrik kablosuna isabet etti. Ardından elektrik kabloları patladı, yangın çıktı. Bunun sonucunda il genelinde elektrikler kesintisi yaşandı. Bölgeye gelen ekipler çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Sivas’ta yıldırım düştü: 1 kişi ölü Sivas’ta etkili olan sağanak yağışla birlikte yıldırım düştü, 1 kişi canından oldu.

Bangladeş’te düğüne yıldırım düştü: 16 öldü Bangladeş’te bir düğün sırasında peş peşe yıldırım düştü. Davetlilerden 16 kişi hayatını kaybederken damat yaralandı.

20 yaşındaki Yusuf'u yıldırım öldürdü Van'dan kahreden bir haber geldi, 20 yaşındaki Yusuf Kan, yıldırım çarpması sonucu canından oldu.