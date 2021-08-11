Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele operasyonlarından “Mavi Vatan” savunmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getiren insansız hava araçları (İHA) “Yeşil Vatan”ın korunmasında da yoğun kullanıldı. İHA’lar bugüne kadar yangın bölgeleridne 872 saat uçuş gerçekleştirdi. Bunlarla birlikte beş çıkarma gemisi, bir karakol gemisi ile dört helikopterin yanı sıra 50 araç ve 600'den fazla personel görev aldı. Ayrıca Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 de Manavgat ile Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı uydular tarafından çekilen görüntüler, yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildi. Görüntülerle çalışmaların yönlendirilmesine katkı sağlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileri de yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi, mahsur kalan yüzlerce kişiyi de güvenli bölgelere taşıdı.

THY'den yangınla mücadeleye destek Türk Hava Yolları (THY), orman yangınlarında kullanılmak üzere iki helikopter kiraladı. Üçüncü bir helikopterin kiralanması için ise görüşmeler sürüyor.

TSK'den orman yangınlarıyla mücadeleye kara, hava ve denizden destek Günlerdir artarak devam eden orman yangınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından kara, hava ve denizden destek veriliyor.