Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dehşete düşüren olay Denizli'de yaşandı. Parkta oturan iki arkadaştan biri yoldan geçen iki gence kendilerine yan baktıkları iddiasıyla çıkıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yan baktığını iddia ettiği kişiyi bacağından bıçaklayarak yaraladı.

KEMERLE TAMPON YAPILDI

Olay, Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde parkta oturan Osman O. ve arkadaşı, yanlarından geçen 2 şüphelinin kendilerine bakmasından dolayı tartışmaya başladı. Tartışma şiddetini artırırken, şüphelilerinden biri belindeki bıçağı çıkararak tehdit etmeye başladı. Ardından belinden bıçağı çıkaran şüpheli, Osman O.’yu sol bacağından bıçaklayarak yanındaki arkadaşı ile olay yerinden hızlıca kaçtı. Acılar içinde yerde kalan Osman O.’ya bir vatandaş kan kaybetmemesi için kemerle tampon yaparken, ihbar üzerine bölge polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kan kaybeden yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Bu sırada polis ekipleri kaçan şüpheli hakkında bilgi alarak çalışma başlattı. Sağlık görevlileri Osman O.’yu Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bıçaklayıp yarasını alçıyla doldurdular Bilecik'te 2 Türkmenistan uyrukla şahsın kavgasında kan dökülürken, arkadaşını bıçaklayan şahıs yaraya alçı döküp kaza süsü vermeye çalıştı.

Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Konya'da iki grup arasında çıkan bıçak ve sopalı kavgada iki kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki kişiden birinin durumu ağır olduğu öğrenildi.