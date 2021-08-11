Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altındağ Battalgazi Mahallesi'nde 18 yaşındaki Emirhan Y'nin hayatını kaybettiği, Ali Yasin G'in ise yaralandığı kavgada gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.A.A. ile A.M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi Muhtar Arif Turan Caddesi'ndeki bir parkta yabancı uyruklu Y.A. ile Emirhan Y. ve Ali Yasin G. arasında dün akşam saatlerinde laf atma meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüşünce Y.A., yanında taşıdığı bıçakla Emirhan Y. ve arkadaşı Ali Yasin G.’ye saldırdı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Emirhan Yalçın hayatını kaybederken, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayı protesto eden mahalleli ise gece saatlerinde olayın yaşandığı yere gidip tepki göstermişti. Polis ekipleri de bölgede olayların büyümemesi ve olumsuz bir durumun meydana gelmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olaya şahit olan vatandaşlardan Mehmet Çamluk, "Dün akşam baktık bir kalabalık var. Yabancı uyrukluların birisini bıçakladıkları söylendi. Olaylar başladı. Ardından birkaç tane polis arabası geldi. Ondan sonra burası iyice kalabalıklaşmaya başladı. Herkes sokağa indi. Gençler sağa sola saldırıyordu. 'Sakin olun' dedik. Dükkanlardan birkaç tanesini kırdılar. Polisler gelip barikat kurdu. Olaylar gece üçe kadar devam etti. Parkta, ‘ne bakıyorsun?’ meselesi olmuş. İki kişi bıçaklanmış. Bu olayın başlangıcında bizim vatandaşlar ailesiyle parkta otururken, yabancı uyruklu gençle tartışma çıkıyor. Tartışında itiş kalkış oluyor. Ondan sonra yabancı uyruklu genç de çekiyor bıçağı, vuruyor. Bir kişi hafif yaralanmış, bir kişi ağır yaralanmış” ifadelerini kullandı.

Ankara Valiliğinden Altındağ’daki kavgayla ilgili açıklama Ankara Valiliği, dün akşam saatlerinde Altındağ’da iki grup arasında meydana gelen kavgaya ilgili bir açıklama yayımladı.