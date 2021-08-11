Korkunç haber Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünden geldi. Murat Ö. (25), aynı evde yaşadığı dedesi M.Ö. (83) ile miras konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine dede, eline aldığı av tüfeğiyle torununa kurşun yağdırmaya başladı.
CİNAYET ZANLISI DEDE TUTUKLANDI
Başından vurulan Murat Ö., olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yaşlı adamı gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Murat Ö.'nün cenazesi morga kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan M.Ö., adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
110 yaşındaki Mahmut dede, günde 2 litre kola içiyor Malatya’da Covid-19 hastalığına yakalanmayan 110 yaşındaki Mahmut Kaya, doğal beslenip bol bol kola içerek yaşamını sürdürüyor.
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir ekti Afyonkarahisar’da babasını ikna ederek anneannesi ve dedesinin mezarlarına kenevir eken torun gözaltına alındı. Babası ile birlikte yakalanan şahsın mezarlara 26 kök kenevir yetiştirdiği ortaya çıktı.
83 yaşındaki adam, 25 yaşındaki torununu öldürdü
Afyonkarahisar'da meydana gelen olayda 83 yaşında adam miras yüzünden tartıştığı 25 yaşındaki torununu öldürdü.
Korkunç haber Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Akçadere köyünden geldi. Murat Ö. (25), aynı evde yaşadığı dedesi M.Ö. (83) ile miras konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine dede, eline aldığı av tüfeğiyle torununa kurşun yağdırmaya başladı.
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