Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan kuvvetli sağanak yağış sırasında Trabzon’un Of ilçesinin Ballıca mahallesinde inşaat halindeki 2 katlı bir evin çatısına bugün öğle saatlerinde yıldırım düştü. Düşen yıldırımın ardından çatı çökerken, enkaz altında Emre Sağlam (35) ve Serkan Yağız (20) isimli 2 inşaat işçisinin kaldığı öğrenildi.



İŞÇİLERDEN BİRİ ÖLDÜ

Çevredeki vatandaşların AFAD ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber vermesi ile kurtarma çalışması başlatılırken, işçilerden Serkan Yağız yaralı olarak uzun uğraşlar sonrası enkaz altından çıkartıldı. Yağız ambulansla Of Devlet Hastanesine ardından da KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Emre Sağlam ise çatı enkazı altından tüm uğraşlara, rağmen ölü olarak çıkartılırken, cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.