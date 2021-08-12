Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yoğun yağış sonrasında Ezine Çayı’nın taşması ile yaşanan sel felaketinin bilançosu gün ağarınca daha çok belli oldu. Havanın aydınlanması ve suların çekilmesi ile dere yatağında yer alan birçok binanın çöktüğü görüldü. Öte yandan AFAD ekiplerinin çöken binalardaki arama ve kurtarma çalışmaları da sabahın ilk ışıkları ile yeniden başladı. JAK timleri de sualtı ve üstü arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Karadeniz sele teslim! Karadeniz bölgesinde etkisini gösteren sağanak yağışlar ile birlikte birçok şehirde sel ve su baskınları görülürken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Felaketlerde pek çok ev, iş yeri ve araba zarar görürken Kastamonu'da bir ve Bartın'da iki kişi hayatlarını kaybetti.

Karadeniz sele teslim!