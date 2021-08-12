Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Denizli'de meydana geldi. Ayrılık aşamasında olduğu eşiyle barışmak isteyen şahıs, barışmak için kayınvalidesinin evine gitti. Orada yaşanan tartışma sonrası kayınvalidesini kurşun yapmuruna tutan şahıs olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra yakalandı.

KURŞUNLARDAN BİRİ OĞLUNA İSABET ETTİ

Olay, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana gelmişti. Eşi ile yaşadığı ailevi sorunlarından kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) sorumlu tutan Aydın A. (33), boşanma aşamasında olduğu eşiyle barışmak için kayınvalidesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evine geldi. Yaşanan tartışmanın ardından Aydın A. ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunlardan ikisi başına ve göğsüne isabet eden Sultan Duran yolda hayatını kaybederken, kurşunların biri yerden sekerek öfkeli damadın 3 yaşındaki oğlu Atalay’a isabet etti. Hafif yaralanan bebek tedavi altına alındı.

"NAMUS DAVASI"

Kayınvalidesini öldürüp kaçan Aydın A.'nın çevre illere de kaçabileceği ihmali üzerine polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Çalışmalarını sıklaştıran ekipler Aydın A.’yı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan öfkeli damat ifadesi alındıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Adliyeye çıkarıldığı sırada 'pişman mısınız' sorusuna ise Aydın A., “Pişmanım tabi, namus davası nedeniyle yaptım” dedi.

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