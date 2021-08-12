Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yerinde iki kardeş arasında tartışma başladı. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında ağabey Mehmet Güneysu yanında taşıdığı silahı ateşleyerek kardeşi Nihat Güneysu’yu vurdu. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi sonucu Nihat Güneysu olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Güneysu ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Bölgeyi abluka altına alan polis ekipleri olay yeri inceleme çalışmalarını tamamladı. Nihat Güneysu’nun cansız bedeni incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, katil zanlısını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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