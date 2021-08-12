Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salihli ilçesine bağlı Beylikli Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelen M.H. (58), aralarında husumet bulunan Ali Onuk'u (70) tabancayla üç el ateş etti. Zanlı kaçarken yaşlı adam ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı.





Ağabey-kardeş tartışması cinayetle bitti Samsun’da, iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada kardeş vurularak hayatını kaybetti, katil zanlısı ağabey ise olay sonrası kaçtı.



Bu evde kalan öldürülüyor! 9 yıl sonra yine cinayet Karaman'da 2012'de korkunç bir cinayetin işlendiği ev, yine dehşet bir olaya sahne oldu. Bu evi tutmak artık yürek ister.