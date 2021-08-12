Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dargeçit ilçesine bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde feci bir olay yaşandı. Mahallede ikamet eden 1 yaşındaki Firdevs Dal'a evinin kapısında oynarken araç çarpıp kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ardından küçük kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumuğu ağır olan Firdevs kurtarılamadı. Güvenlik güçleri sürücünün peşine düştü.

Necat Ekinci kaza kurbanı Görünmez kaza... 69 kiloda Tokyo 2020'deki altın madalya umudumuz Necat Ekinci maça çıkmadan nakavt oldu.

TEM'de zincirleme kaza, ölü ve yaralananlar var TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.