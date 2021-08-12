Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.40 sırasında AÜ Hastanesi A Blok’ta meydana geldi. Genel cerrahi bölümünde yatan 52 yaşındaki kanser hastası Kemal A., ‘sigara içmeye gidiyorum’ diyerek odasından çıktı. Daha sonra Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle kendini hastane içinde 6. kattan boşluğa bıraktı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTULAMADI

Gürültüye giden görevliler yaralı haldeki adamı, aynı hastanenin acil servisine kaldırdı. Kemal A., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kemal A.’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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