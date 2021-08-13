Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde beliren ayın hilal hali ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün oluşturduğu kartpostallık görüntüsü göz kamaştırdı. İstanbul Boğazı'na gezmek için gelen vatandaşlar, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile hilal şeklindeki ayın birleştiği manzaranın tadını çıkardı.

KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Köprü ile ayın aynı karede buluştuğu anlar ise görenleri kendine hayran bıraktı.

YÜKSEKOVA'DA AY KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinde çıkan hilal şeklindeki ay mest ederken, ilçeye ayrı bir güzellik kattı. Kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal güzelliğini görenler hemen telefonlarına sarılarak resim çekmeyi ihmal etmedi.

Hilal şeklindeki Ay’ın kızıl ve büyüklüğü karşısında mest olan esnaf Ferdi İrdem, "İlk kez bu kadar net gördüm. Muazzam bir şey. İnan hayran kaldım, hiç bitmesini istemedim. Özellikle dağların arkasında kocaman çıkması ve kızıl şekilde hayran bıraktı. Doyasıya fotoğrafladım’’ dedi.