Yangın, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu'ndaki bir ahırda çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı hemen tahliye etti. Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, seyislere ve atlara zor anlar yaşattı.
1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Pakdemirli: Büyük yangınlar söndürüldü Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, büyük yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.
Latif Doğan'ın kardeşine ait düğün salonu alevlere teslim oldu Adıyaman'ın Besni ilçesinde Latif Doğan’ın kardeşi olduğu öğrenilen Serdar Doğan’a ait düğün salonunda yangın çıktı.
Şanlıurfa Hipodromu'ndaki yangın kontrol altında
Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, merkez Haliliye ilçesinde bulunan Şanlıurfa Hipodromu'ndaki bir ahırda çıktı. Dumanı gören görevliler, ahırda bulunan 24 atı hemen tahliye etti. Kısa sürede hipodromu ve çevresini saran dumanlar, seyislere ve atlara zor anlar yaşattı.
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