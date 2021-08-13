Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da ikamet eden 24 yaşındaki Ahmet Gürel, önceki gün öğle saatlerinde rahatsızlandı. Tekstil işinde çalışan genç, patronundan izin alıp hastaneye gitti. Karnının ağrıdığını söylenen şahsa serum takıldı. Bir süre sonra müşahede odasına giren temizlik görevlisi, Gürel’in hareketsiz yattığını ve vücudunun morardığını fark etti. Görevlinin haber vermesi üzerine doktor geldi. Yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapılan talihsiz genç, kurtarılamadı.

OTOPSİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Asri mezarlıkta gözyaşları arasında defnedilen Ahmet Gürel’in babası Sadık Günel, olaya hâlâ inanamadıklarını söyledi. Baba Günel ''Çocuğum bu güne kadar bir ağrı kesici bile almış değil. İş yerinde rahatsızlanarak tek başına hastaneye gidiyor. Doktora muayene oluyor ve serum veriyorlar. Üç saat sonra beni aradılar ve kalp masajı yapıldığını belirttiler. 15 dakika sonra ise yeniden arayarak ‘Başınız sağ olsun’ dediler. Savcı otopsi yaptı ve oğlumun iç kanama sonucu öldüğünü söyledi. Bunun nasıl olduğunu anlamış değiliz'' dedi.

Öte yandan, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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