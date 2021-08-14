Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir aile dramı yaşandı. Cinnet getiren baba önce eşini ve kızını sonra kendisini vurarak intihar etti.

Nilüfer ilçesine bağlı Ertuğrul Mahallesi Ertuğrul Sokak'ta ikamet eden İhsan Meşe (51), aynı evdeki eşi Pakize Meşe'ye (43) ve kızı Nazlı Meşe'ye (19) av tüfeğiyle ateş etti.

Daha sonra İhsan Meşe, aynı tüfekle kendini vurdu.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ve kızının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekiplerinin Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kaldırdığı Pakize Meşe de müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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