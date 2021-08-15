Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi üzerinde Odunpazarı Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kurulan giysi ve ayakkabı kumbarasından kötü kokular gelmeye başladı.

İçerisi vatandaşların getirdiği kıyafet, çanta ve ayakkabı bulunan kumbara, esnafın ihbarı üzerine boşaltıldı.

Boşaltılan kumbarada ki malzemeler kokudan kullanılamaz hale gelirken, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce içerisine et atıldığı ortaya çıktı.

Günlerce kumbarada kalan etin koktuğu ve çevreye bu yüzden kötü kokunun yayıldığı tespit edildi. Ekipler kumbaranın içinde temizlik çalışması yaparak yeniden kullanıma açtı.

Giysi toplama kutusunu soydular Adana’da ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yerleştirilen giysi toplama kutusundaki kıyafetler, atık kağıt toplayıcısı çocuklar tarafından çalındı.