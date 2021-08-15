Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 gün içerisinde 7'nci kez orman yangını çıktı. Adatepe mevkiinde dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı’na bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı; 4 helikopter, 20 arazöz, 4 su ikmal aracı, çok sayıda orman işçisi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yolun sağ bölümünde soğutma çalışmaları devam ederken, sol tarafında da alevler görüldü. Ekipler, başarılı müdahalenin ardından iki bölgeyi de kontrol altına almaya başardı. Yangında yaklaşık 15 hektar zeytinlik ve orman arazisinin zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıktığı bölgelerde soğutma çalışmaları sürüyor.

MİLAS'TA DA ZEYTİNLİK ALANDA YANGIN ÇIKTI

Muğla'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, Kargıcık Mahallesi yakınındaki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zirai alandan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

ANTALYA AKSEKİ'DE DE ORMAN YANGINI YENİDEN BAŞLADI

Antalya’nın Akseki İlçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Akseki ilçesi Kuyucak Mahallesi yakınlarında Öteoluk mevkiinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Yangına Akseki Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ve 4 tane helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.