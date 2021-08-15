Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi. Göker ve arkadaşları çay sipariş etti. Kadın, çayın soğuk geldiğini iddia ederek işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisini başından vurdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Göker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Muhammed İ. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Babasını vurmak isterken başkasını başından vurdu Adana'da para meselesi yüzünden babasıyla tartışan şahıs, babasını vuracakken araya giren adamı başından vurdu.
Aynı iş yerinde çalıştığı karısını, 2 çocuğunun gözü önünde vurdu Ankara'dan korkunç bir haber geldi. Aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen çiftin tartışması kanlı bitti. Öfkeli adam, 2 çocuğunun gözü önünde karısına kurşun yağdırdı.
"Çay soğuk" dedi, başından vuruldu
Seyahate çıkan bir kadın, kara yolundaki bir çay bahçesinde mola verdi. Kadın, çayın soğuk gelmesi üzerine işletmeci ile tartıştı. Ardından kan aktı.
Ankara'dan Antalya'ya seyahat eden Emel Göker (33) ile beraberindeki iki arkadaşı, Konya-Seydişehir kara yolunun 20'nci kilometresinde yol kenarındaki çay bahçesinde mola verdi. Göker ve arkadaşları çay sipariş etti. Kadın, çayın soğuk geldiğini iddia ederek işletmeci Muhammed İ. (41) ile tartıştı. Olayın büyümesi üzerine Muhammed İ. tabancayla müşterisini başından vurdu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Göker, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bu arada, zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. Muhammed İ. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
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