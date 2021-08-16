Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bulunan Süleymaniye Kız Kur’ân Kursu önünde çalışan görevliler ile vatandaşlar sel sırasında mahsur kaldı. Bu kişilerden bir bölümü helikopterle bölgeden tahliye edildi. Kalanların imdadına ise emekli astsubay Turhan Tekin yetişti. 65 yaşındaki Tekin, oluşturduğu ip düzeneğiyle altı altı kişiyi kurtardı. Tahliyeden 10 dakika sonra ise binanın bir bölümü çöktü. Bu olayların yaşandığı sırada ise kursta öğrenci bulunmaması büyük bir faciayı engelledi.

O ANLARI ANLATTI

Afetin bir anda olduğunu vurgulayan Tekin “Kur’ân kursunun hemen arkasındaki binada oturuyordum. Yardım çığlıklarını duydum. İp buldum ama karşıya atamadım. Vatandaşları nasıl kurtarırım diye düşünürken aklıma olta kurşunu geldi. Olta kurşununu ipe bağlayıp karşıya attım. Onlar da balkon demirine bağladılar. Ben de diğer ucunu bir ağaca bağlayarak sağlamlaştırdım. İple bir palanga (Bir halatla makaralardan oluşturulan, ağır cisimleri kaldırmaya, sağa sola döndürmeye yarayan düzenek) sistemi oluşturdum. Belime birip bağlayıp aşağıya indim. Suyu boyladığımda derinliğin 1,5 metre civarında olduğunu gördüm. Boy verdiğimde ‘Ben bunları kurtarırım’ dedim. İple karşıya geçip binada mahsur kalanları çıkardım. Getirdiğim yerle yol arasında biraz yükseklik vardı. Yukarıda birkaç genç bekliyordu, onlar da benim kurtardıklarımı yukarı çekti. Kurtardıklarımdan bazılarını evimde misafir ettim” dedi. Bu anlara şahitlik eden Satı Sümbül de “Vatandaşlar, ‘Bizi kurtarın’ diye bağırmaya başladı. İple sistem kurulunca aşağıya indirildiler. Onları çıkardıktan sonra bina çöktü” ifadelerini kulandı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 66 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.