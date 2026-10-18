8 yıl dünyayı bulanık gördü, şimdi bir umudu var! Küçük Ömer ameliyat oldu: En çok annemi görmek istiyorum
Hatay'da 7 aylıkken katarakt sorunu olduğu öğrenilen, o günden bugüne dek görme engeli yaşatan 8 yaşındaki Ömer Ümüt’ün geçirdiği ameliyat, aile için umut oldu. Hayırseverlerin desteğiyle geçirdiği göz ameliyatıyla birlikte görebilme ihtimali olan minik Ömer “En çok annemi görmek istiyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim” dedi. Anne Halime Ümüt ise “Oğlum 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum” diye konuştu.
7 AYLIKKEN KATARAKT ÇIKTI
Hatay’ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ile Halime Ümüt çifti, 8 yıl önce erken doğumla dünyaya gelen çocuklarına 'Ömer' adını verdi. Doğumunun 7'nci ayında erken doğum yapan anne Halime, yeni doğan evladının görmesinde bir sorun olduğunu fark ederek hastaneye götürdü. Yapılan kontroller sonrası Ömer'in 'konjenital katarakt', halk arasında bilinen ismiyle doğumsal katarakt sorunu yaşadığı anlaşıldı.
7 AYLIKKEN KATARAKT ÇIKTI
Hatay’ın Kumlu ilçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ile Halime Ümüt çifti, 8 yıl önce erken doğumla dünyaya gelen çocuklarına 'Ömer' adını verdi. Doğumunun 7'nci ayında erken doğum yapan anne Halime, yeni doğan evladının görmesinde bir sorun olduğunu fark ederek hastaneye götürdü. Yapılan kontroller sonrası Ömer'in 'konjenital katarakt', halk arasında bilinen ismiyle doğumsal katarakt sorunu yaşadığı anlaşıldı.
“EN ÇOK ANNEMİ GÖRMEK İSTİYORUM"
8 yıl sonra geçirdiği ameliyatla yeniden görmeyi umut eden Ömer Ümüt, "Yemek yiyorum ve çay yapmayı biliyorum. Gözüm açılınca en çok annemi görmek istiyorum. Gözüm açılınca; fırına gideceğim ve ekmek alıp geri geleceğim. Gözlerim açılınca ileride askere gideceğim. Gözlerim açılacağı için mutluyum" dedi.
“8 YILDIR GÖRMÜYORDU”
Anne Halime Ümüt ise umutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:
Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra oğlumun gözünde sorun olduğunu gördüm. Oğlumu, Reyhanlı'dan Antakya'ya ve oradan Adana'daki hastaneye sevk ettiler. Adana'da oğlumun gözü görmediği için ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum.
“İNŞALLAH GÖZÜ GÖRECEK”
Görmediği zamanlarda; yemeğini yediyordum, tuvalete götürüyordum, yıkanmasını ben yapıyordum. Bu ameliyatın farkı çok iyi olacak. Oğlum 8 yıldır gözü görmüyordu ama şimdi inşallah gözü görecek diye ben çok seviniyorum.