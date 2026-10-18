8 yıl dünyayı bulanık gördü, şimdi bir umudu var! Küçük Ömer ameliyat oldu: En çok annemi görmek istiyorum

“8 YILDIR GÖRMÜYORDU”

Anne Halime Ümüt ise umutlu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

Oğlum Ömer, 7 aylıkken erken doğdu ve İskenderun'da kuvöze koyduk. Sonra oğlumun gözünde sorun olduğunu gördüm. Oğlumu, Reyhanlı'dan Antakya'ya ve oradan Adana'daki hastaneye sevk ettiler. Adana'da oğlumun gözü görmediği için ameliyat olmuştu ama iyi olmadı. Şimdi 15 gün önce ameliyatı oldu ve iyi oldu. Ömer 8 yaşında ve 8 yıldır görmüyordu. Oğlumun inşallah gözü görecek ve ben başka bir şey istemiyorum.