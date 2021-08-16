Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgütün faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda 8 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Teröristlere bir darbe daha! Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lı teröristlere ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.



Her yerde aranan terörist saklandığı evde yakalandı PKK'nın silahlı terör örgütü YPJ'nin yapılanması adına faaliyet gösterdiği belirlenen ve Suriye'den Türkiye'ye geldiği öğrenilen kadın terörist, jandarmanın düzenlediği operasyonla Kocaeli'de saklandığı evde yakalandı.