Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Pazarcık-Narlı Dehris mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 23 K 2361 plakalı tır ile traktör çarpıştı. Çarpışma sonrasında traktör devrilirken tır ise karşı şeride geçti. Kazada traktörde bulunan 1 kişi ve tırda bulunan 2 kişi yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarlar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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