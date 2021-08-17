Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri Edebiyat Yolu Nuri Pakdil tüneli içinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durdu.
ARAÇLARDA MADDİ HASAR OLUŞTU
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri araçlarda bulunan yaralılara müdahale yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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