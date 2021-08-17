Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine 20 yangın söndürme aracı, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı etkisi altına aldı.

ALEVLER GECEYİ AYDINLATTI

Yangının yaklaşık 7.saatinde ekiplerin çalışmaları devam ederken fabrikadan yükselen alevler ise adeta geceyi aydınlattı. Ekipler tarafından yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İspanya’da yılın en büyük yangını ​İspanya’nın Castilla ve Leon bölgesindeki Avila şehrinin kırsal bölgesinde geçtiğimiz cumartesi günü çıkan orman yangını ülkede bu yıl çıkan en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçti. Yangında 12 bin hektarlık ormanlık alan küle döndü.

Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile 400 adet saman küle döndü Çanakkale’de çıkan yangında bir ev ile samanlık yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken, ev ve samanlık yangında küle döndü.