Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı ‘asrın felaketi’ olarak tanımlanan depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi, 285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi. Bakanlıklar ile TOKİ ve diğer kurumların iş birliğinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla depremin yaraları büyük oranda sarıldı.

Marmara Depremi’nde yıkımın yaşandığı kentlerde, TOKİ, belediye ve özel sektör tarafından deprem yönetmeliğine uygun binlerce yeni konut inşa edildi. Başta okullar ve hastaneler gibi kamu binaları olmak üzere hafif hasarlı binalar depreme karşı güçlendirildi. Ancak hâlâ yapılacak çok iş var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgilere göre nüfusun yüzde 71’i deprem riski olan alanlarda yaşıyor. Türkiye’de 9,8 milyon bina, 28,6 milyon konut var. Ülke genelinde 1,5 milyon, İstanbul’da da 300 bin bağımsız birimin çok acil bir şekilde dönüşmesi gerekiyor. Bu gece saat 03.02’de asrın felaketinde sevdiklerini kaybedenler, yine ayakta olacak. Ölenler dualarla, hatimlerle anılacak.

İstanbul'u bekleyen deprem tehlikesi İstanbul’da muhtemel 7,5 ve üzeri büyüklüğe sahip bir depremde 13 bin 492’si çok ağır olmak üzere 491 bin binanın hasar alması bekleniyor