Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde Antalya’nın Kepez İlçesi Kızıllı Mahallesi’nde meydana geldi. 50 yaşındaki emekli Orhan Öztürk, bahçedeki boğanın ipini kopartarak boşta gezdiğini görünce müdahale etmek istedi.

OĞLUNDAN YARDIM İSTEDİ

Orhan Öztürk, boğanın boşta gezdiğini görünce oğlu Mehmet Öztürk’ü telefonla arayarak yardım istedi. Eve gelen Mehmet Öztürk, babasının evin bahçesinde hareketsiz yattığını fark etti. Babasını yerde gören Mehmet Öztürk, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri baba Orhan Öztürk’ün hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Orhan Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumun da morga kaldırıldı. Orhan Öztürk'ün boğanın süsme sonucu boynuz darbelerine maruz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.





AİLESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE KALDI

Talihsiz adamın cenazesi yakınları tarafından gözyaşları içerisinde Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Orhan Öztürk’ün cenazesinin Kızıllı Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

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